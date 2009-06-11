Nestle збільшить закупівлю сировини в Україні

У 2009 році компанія "Nestle в Україні" має намір збільшити частку сировини, що купується на місцевому ринку, до 85%.

У планах на найближчий час - імпортувати до України лише ту сировину, яка не може бути вирощена у місцевих кліматичних умовах або через нестачу відповідних технологій. На сьогоднішній день компанія імпортує 60% сировини для виробництва продукції в Україні.

У четвер, 4 червня, компанія "Nestle в Україні" провела урочисту церемонію нагородження кращих постачальників сировини і пакувальних матеріалів для фабрики "Світоч" (Львів) і фабрики "Волиньхолдінг" (Торчин, Волинська область). Під час зустрічі з виробниками сировини і пакувальних матеріалів керівництво Nestle в Україні оголосило про пріоритетність реалізації програми розвитку українських постачальників компанії. Зокрема, керівник відділу постачань Nestle в Україні Вікторія Яценко заявила: "Мета програми – розвиток місцевої інфраструктури шляхом поліпшення стандартів якості продукції українських постачальників та їх відповідність міжнародним стандартам "Nestle".

Кращих постачальників компанія вибрала серед більш ніж 100 місцевих та іноземних постачальників в Україні. Оцінювали за трьома основними критеріями: якість товарів, своєчасність постачання і кількісна відповідність. Також брався до уваги рівень партнерської співпраці і готовність до інновацій та змін.

"Nestle" почала свою діяльність в Україні у 1994 р. На сьогодні просуває такі міжнародні бренди, як "Nescafe", "Nesquik", "Maggi", "Nuts", "Friskies", "KitKat" і ін. У 1998 році "Nestle S.A." придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч", наприкінці 2003 року - 100% акцій підприємства "Волиньхолдінг" (ТМ "Торчин"). Обсяг продажів Nestle в Україні у 2008 р. склав 2,66 млрд. гривень, продемонструвавши зростання на 16%.

За матеріалами http://biz.liga.net/