Пирятинський сирзавод освоїв випуск фасованих сирів

Полтава. ЗАТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), що входить в п`ятірку найбільших виробників твердих сирів, освоїв випуск фасованих сиків.

Про це журналістів повідомив генеральний директор підприємства Віктор Гаркуша.

За його словами, підприємство для цього купило лінію нарізки сирів німецького виробництва і лінію зважування і упаковки японського виробництва. Вартість закупівель не повідомляється.

«Купивши лінії, ми почали освоювати випуск нового виду продукції - фасованих сирів. Цю новинку дуже добре сприйняли споживачі, і ми зрозуміли, що майбутнє - за фасованими сирами. Тому і надалі розвиватимемо цей напрямок», - сказав В.Гаркуша.

Нагадаємо, в Україні продукція ЗАТ «Пирятинський сирзавод» займає 8% ринку, вона представлена у всіх 25 областях. Протягом місяця підприємство реалізовує в середньому 700 тонн.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл) був створений в кінці 2004 року в результаті реорганізації колективного підприємства "Пирятинський сирзавод". Підприємство випускає продукцію під торговою маркою "Молочний шлях".

ЗАТ «Пирятинський сирзавод» в 2008 році виробило 15815 т сичужних сирів, що більше проти 2007 року на 12,6%, і плавлених - 1834 т (більше на 43,2%).

ЗАТ "Пирятинський сирзавод" входить до ЗАТ "Молочний альянс", створене в червні 2006 р. як холдингова компанія із статутним капіталом 23,5 млн. грн. і балансом, що 99,9% складається з довгострокових фінансових інвестицій.

"Молочний альянс" також об`єднує Баштанський сирзавод, Яготинський маслозавод, Городенківський і Новоархангельський сирзаводи і торговий дім "Еталон".