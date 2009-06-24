Житло на вторинному ринку Києва подорожчало

Вартість житла на вторинному ринку Києва з 15 по 22 червня збільшилась на 0,4% – до 1948 дол./кв. м

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії “Канзас” (Київ).

У повідомленні зазначено, що за попередній тиждень об’єм пропозиції квартир збільшився.

Експерти вважають, що в короткотерміновій перспективі ціни на вторинному ринку в столиці суттєво не зміняться. Оскільки ділова активність у літній період традиційно знижується, корекція вартості для продавців не дуже актуальна.

За тиждень індекс цінового очікування вторинної нерухомості Києва зріс на 0,32% і складає 0,4%. “Такий показник індексу дає підстави прогнозувати ріст, але не обов’язково. Не виключено, що індекс вартості буде демонструвати хаотичну динаміку”, – вважають аналітики компанії.

Індекс прибутковості вторинного житла Києва за травень 2009 року знизився на 0,6%. На сьогодні він знаходиться в позитивній області і складає 0,2%

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія “Канзас” займається аналізом ринку нерухомості Києва та інших великих міст України. В базі даних, на основі якої будували графіки індексів Києва з 2005 року, 413 тисяч оголошень про продаж квартир.