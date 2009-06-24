Ринок пива може скоротитися на 20-30%

Якщо пиво визнають алкогольним напоєм, пивний ринок України може скоротитися на 20-30%. Таку думку висловив у розмові з кореспондентом УНІАН голова ради ЗАТ «Оболонь» Сергій БЛОЩАНЕВИЧ.

«Якщо пиво прирівняють до алкогольних напоїв, то значно обмежуються продажі пива в роздріб, а це істотно звужує, приблизно на 30%, точки реалізації. Ринок пива може стиснутися на 20-30%», - повідомив він.

За його словами, скорочення пивного ринку призведе до втрати тисяч робочих місць і скорочення надходжень до державного бюджету. «Скорочення надходжень до бюджету зараз складно спрогнозувати, але це відбудеться однозначно», - сказав С.Блощаневич, додавши, що «не дарма на засіданні ВР прозвучала фраза, «якщо галузь впаде»». -«Не виключаємо, що впаде, але тоді ми дивитимемося і підніматимемо галузь», - сказав він.

На думку С.Блощаневича, цим рішенням відповідальність торгівлі і органів правопорядку перекладають на виробників пива. «Ми підтримуємо посилення відповідальності за реалізацію пива в громадських місцях, обмеження торгівлі за віковим цензом, але ми ж це не контролюємо, є певні органи, торгівля», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, депутати Київської міської ради виступають за внесення змін до Закону «Про державне регулювання виробництва і оберту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», включивши пиво і слабоалкогольні напої в перелік алкогольних напоїв.

Про це йдеться в прийнятому зверненні Київради до Президента, Верховної Ради і Кабінету Міністрів, за яке проголосували 104 з 116 присутніх в залі столичних депутатів.