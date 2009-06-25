Обсяг рекламних послуг в Україні скоротився на 35%

Київ. В Україні обсяг рекламних послуг, що надаються (у ринкових цінах), у січні-травні цього року скоротився на 34,8%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 1 млрд. 441,9 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у травні ц.р. обсяг рекламних послуг, що надаються (у ринкових цінах), в Україні скоротився на 34,3%, порівняно з травнем 2008 року – до 312,1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році обсяг рекламних послуг, що надаються (у ринкових цінах), в Україні збільшився на 49,2%, порівняно з 2007 роком – до 7 млрд. 308,6 млн. грн.