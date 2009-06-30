Путін не виключає введення державної монополії на спирт

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН не виключив можливості введення державної монополії на спирт, але вважає, що спочатку потрібно "все як слід зважити", передає ІТАР-ТАРС.

"Необхідно ретельно прорахувати, щоб при введенні акцизів на спирт не було підвищення цін на всі спиртовмісні товари, до яких належить і парфумерія, і ліки, і кондитерські вироби," – сказав він, відповідаючи на питання спікера Держдуми Бориса ГРИЗЛОВА.

“Головне, щоб це не призвело до підвищення цін, – продовжував прем`єр. – Я виступаю за розумний підхід. Ця ідея вимагає уважного розгляду і підрахунку. Потрібно визначити, що ми розуміємо під алкоголем». – додав В.ПУТІН.