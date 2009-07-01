«Кримхліб» відкрив фірмовий магазин у Гурзуфі

ВАТ «Кримхліб» інвестувало 650 тис. грн. у відкриття фірмового магазину в Автономній Республіці Крим. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що новий хлібний магазин фірмової торгової мережі ВАТ «Кримхліб» відкрили в смт. Гурзуф сьогодні.

На приміщення для нового магазину та проведення капітального ремонту ВАТ «Кримхліб» витратив близько 650 тис. грн.

У магазині представлений широкий вибір пшеничних і житніх хлібів, здоби, сушки, пряники, пироги та інші кондитерські вироби ТМ «Булкін» виробництва Ялтинського, Сімферопольського та Бахчисарайського хлібокомбінатів ВАТ «Кримхліб». Магазин працює у форматі самообслуговування. Крім того, на території магазину розташоване кафе.

Довідка УНІАН . ЗАТ «Холдинг «Т і C» - один з найбільших операторів на ринку хліба та хлібобулочних виробів. Йому належать ВАТ «Кримхліб» (ТМ «Булкін»), ВАТ «Одеський коровай» (ТМ «Булкін», ТМ «Духмяній хліб», ТМ «Топтига»), ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця», ТОВ «Котовський хлібзавод», а також зернопереробне підприємство ВАТ «Сімферопольський КХП». Загальна потужність підприємств ЗАТ «Холдинг «Т і C» з випуску хлібобулочних виробів складає близько 700 тонн на добу, борошна – до 500 тонн на добу.