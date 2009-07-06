Збільшується кількість заявок на реєстрацію ломбардів

Останнім часом у Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) вишикувалася черга на реєстрацію нових ломбардів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Держфінпослуг Віктор СУСЛОВ.

«Цікава особливість: у комісії найбільша черга – на реєстрацію ломбардів», – зазначив він.

На думку В.СУСЛОВА, причиною такої тенденції є бажання колишніх вкладників банків знайти вигідне застосування грошам, які раніше вони зберігали на депозитах.

«Обсяг кредитів, виданих ломбардами, різко зростає. Я думаю, це є наслідком того, що громадяни зняли значні суми грошей в банках готівкою і тепер шукають сфери їх вигідного застосування. Тому сфера таких невеликих кредитних установ, як ломбарди, досить бурхливо розвивається і збільшує обсяги кредитування, тоді як в банках вони впали», – наголосив В.СУСЛОВ.

Довідка УНІАН. На кінець першого кварталу цього року в Україні працювало 311 ломбардів.

Загальна вартість кредитів, виданих ломбардами, за підсумками I кварталу 2009 року склала 783 млн. 421,2 тис. грн. проти 599 млн. 117,3 тис. грн. за підсумками IV кварталу 2008 року і 346 млн. 606,7 тис. грн. за підсумками I кварталу 2008 року.