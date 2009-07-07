У Донецьку платежі населення за тепло та гарячу воду склали 102%

У Донецьку в червні цього року рівень платежів населення за тепло та гарячу воду склав 102%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комунально-комерційного підприємства «Донецькміськтепломережа», за червень загальний борг донеччан перед тепломережею скоротився на 1,5 млн. грн. На сьогодні заборгованість населення за спожиті послуги водопостачання складає близько 140 млн. грн.

Проте, в тепломережі відзначають, що досягнута динаміка скорочення боргу споживачів не дозволяє підприємству стабільно погашати власну заборгованість перед енергопоставляючими компаніями.

За словами першого заступника директора ККП «Донецькміськтепломережа» Олександра СЕМЧЕНКА, «в зимові місяці донеччани щомісячно недоплачували десятки мільйонів, і в тій же пропорції росли борги за газ і електроенергію».

«Нам вдається забезпечувати платежі на рівні більше 100%, але цього не вистачить, щоб виконати головну умову «Газу України» - розрахуватися за спожиті енергоресурси до осені», - констатував А. СЕМЧЕНКО.