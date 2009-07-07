На заводі «Енергія» зможуть виявляти радіаційне сміття

Вперше у Києві на заводі «Енергія» АК “Київенерго” встановлено обладнання «Кордон», яке розпізнає радіаційне сміття.

Як повідомляє АК "Київнерго", "Кордон" днями було введено в експлуатацію. Його вартість становить майже 200 тис. грн. У п’ятницю, 10 липня, планується презентація цього обладнання для ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році передбачалось здійснити реконструкцію заводу “Енергія”, обсяг фінансування відповідних робіт якої прогнозувався на рівні приблизно 80 млн. грн. За ці кошти планувалось встановити генератор для виробництва електроенергії і відновити фільтри, щоб вийти на рівень шкідливих викидів за європейськими стандартами.

За експертними оцінками, у Києві щорічно утворюється від 1,2 - 1,5 млн. тонн побутових відходів. До 80% їх вивозять на полігон № 5 фірми "Київспецтранс", 20% утилізують (спалюють) на філіалі “Завод “Енергія” АК “Київенерго”.