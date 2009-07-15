На Херсонщині СБУ запобігла контрабанді лісоматеріалів

У Херсонській області співробітники СБУ запобігли контрабанді лісоматеріалів на суму понад 334 тис. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив керівник прес-групи Управління СБУ в Херсонській області Владимир СЛЮСАРЕНКО.

Згідно з повідомленням, співробітниця одного з місцевих ТОВ незаконним шляхом отримала товарно-транспортні накладні для підтвердження законності придбання лісоматеріалів. На підставі цих документів жінці в Херсонському облуправлінні лісового і мисливського господарства видали сертифікат для митного оформлення лісу.

Також повідомляють, що незаконно одержаний сертифікат зловмисниця надала митникам і тим самим перемістила через митний кордон України до Туреччини в зоні діяльності Херсонської митниці більше як 641 тонну лісу для технічних потреб.

Проти порушниці слідчий відділ УСБУ в Херсонській області порушив кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Слідство триває.