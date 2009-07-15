У Дніпропетровську підвищили тарифи на воду для населення

Дніпропетровський міськвиконком з 1 липня підвищив тарифи на водопостачання для населення на 66,2% – з 2,93 грн. до 4,87 грн. за кубічний метр води.

Про це УНІАН повідомили в міському комунальному підприємстві «Дніпроводоканал».

Для жителів Дніпропетровська, в квартирах яких не встановлено водоміри, тариф на воду з 1 липня складає 44,41 грн. з однієї особи на місяць. Раніше він становив 26,72 грн.

Останній раз тарифи на водопостачання в Дніпропетровську підвищувалися 1 листопада 2008 року

Тарифи підвищені через скрутне фінансове становище КП «Дніпроводоканал».