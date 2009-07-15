«Укртелеком» розширив міжнародний роумінг

Компанія «Укртелеком» розширила міжнародний роумінг у Чорногорії та Франції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, новим роумінг-партнером у Чорногорії став оператор мобільного зв`язку Mtel, у Франції – Orange.

За даними прес-служби, абоненти «Укртелекому» можуть скористатися в мережах цих операторів і послугами мобільного інтернету.

Зараз абоненти Utel можуть використовувати послугу міжнародного роумінгу мобільного зв`язку на території 45 країн в мережах більше 50 операторів. Крім того, користування послугами передачі даних в міжнародному роумінгу можливо в Росії, Білорусі, Польщі, Швеції та Азербайджані.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртелеком» надає послуги мобільного зв`язку третього покоління (3G) в стандарті UMTS під торговою маркою Utel. Компанія налічує більше 260 тисяч абонентів.