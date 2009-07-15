Прокуратура перевіряє безпеку праці в столиці

У першому півріччі цього року органами столичної прокуратури відкрито 17 кримінальних справ за фактами порушення законодавства про охорону праці, повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва. З них до суду вже скеровано 14 справ. До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто 241 відповідальну особу.

Під час однієї з прокурорських перевірок виявили прихований нещасний випадок, який стався 24 квітня із працівницею ТОВ «Вітал-Пласт». Жінка травмувалася на виробництві, однак була позбавлена можливості оформити інвалідність. Натомість потерпілій досі нараховують заробітну плату, хоча вона через отриману травму втратила працездатність і на підприємстві не працює. За цим фактом щодо заступника директора товариства відкрито кримінальну справу за ч.1 с.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

За попередніми даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, на території столиці за перші шість місяців цього року зареєстровано 227 нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом. З них зі смертельними наслідками – 7. Показники за аналогічний період минулого року відповідно становили 341 та 17 випадків.