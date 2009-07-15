Винайшли ліжко, яке саме застеляється

Поки ви приймаєте ранковий душ або снідаєте, новинка з Чилі під назвою BED після простого натискання на кнопку провітрює та вирівнює наподушники та простирадла і застеляє постіль покривалом, готуючи спальне місце до наступної ночі.

Про цю новинку пише німецька газета Frankfurter Rundschau. Тут немає ніякого дива – все функціонує завдяки потоку повітря, відкриває секрет автор статті. Повітря, що виходить із невеликої турбіни, вмонтованої в основу ліжка, проходить через спеціальну конструкцію в постільну білизну. Винахідники з компанії NextDream запатентували електронний механізм у 140 країнах світу. Інновація може допомогти інвалідам і людям похилого віку, які потребують сторонньої допомоги, наголошує видання. Компанія вже співпрацює з владою Чилі в рамках проекту з модернізації лікарняних ліжок.

“Освітній портал”