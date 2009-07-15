Кожен двадцятий поляк приховує доходи від податкової

5% працюючих поляків, або кожен двадцятий, приховують свої доходи від податкової адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Європейського фонду, що проводив відповідні дослідження, рівень приховування доходів у Польщі відповідає середньому показнику в Євросоюзі.

Водночас, повідомляє TVN24, польські громадяни в середньому за рік 360 годин працювали за «чорну» зарплату, порівняно з середнім показником в ЄС - 199 годин. Завдяки приховуванню доходів поляк у середньому заробив за рік 1700 євро.

Найбільше за рік серед громадян 27 країн - членів Євросоюзу нелегально заробляють громадяни Румунії, що приєдналася до ЄС два роки тому – 11 тис. євро.

За даними дослідження, в 15 «старих» членах ЄС (у Центральній і Західній Європі) найчастіше за «чорну» зарплату працюють у сфері послуг, а в «нових» (у Східній Європі) – в будівництві та сільському господарстві, на Півдні ЄС – в готельному та ресторанному бізнесі.

TVN24 зазначив, що головною причиною працевлаштування за «чорну» зарплату є можливість заощадити на сплаті податків і соціальних зборів, що часто становлять близько 50% виплачуваної зарплати.

Як повідомляв УНІАН, Польща з 2010 року має намір підвищити мінімальну зарплату на 3%- до 410 доларів, що становить близько 40% середньої зарплати в країні.

На початок року в 38-мільйонній Польщі працювало 8,3 млн. чоловік.

Довідка УНІАН. З 2009 року Польща зменшила оподаткування доходів фізичних осіб, ввівши дві нові ставки замість трьох, що діяли раніше.

У першому кварталі середня зарплата в країні до оподаткування становила близько тисячі доларів.

Поляки в середньому працюють 40 годин на тиждень.