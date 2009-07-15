Українське зерно дешевшає

В Україні ціни на зерно продовжують знижуватися. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі УАК з посиланням на генерального директора конфедерації Сергія СТОЯНОВА.

Відзначимо, за даними Держкомстату, в Україні на початок нового маркетингового року (1 липня 2009 року) запаси зерна склали 7,3 млн. тонн, що на 35% більше, ніж на 1 липня 2008 року.

«Таке подвійне підтвердження безпрецедентних залишків зерна в Україні на тлі непоганих перспектив нового урожаю зіграє з товаровиробниками злий жарт, оскільки ціни через такі оцінки потенційної пропозиції зерна урожаю 2009 року продовжують невпинно знижуватися», – сказав С.СТОЯНОВ.

За даними УАК, на середину липня, коли Україна намолотила близько 10 млн. тонн зерна, ціни на основні культури складають: на елеваторах Центральної України на фуражну пшеницю – 750-780 грн./т, на ячмінь – 680-720 грн./т, зростаючи від півдня (порти) до 950-980 грн./т і 850-870 грн./т. відповідно.

Крім того, наголошують, що різке зниження ціни на ячмінь пояснюється відповідним (за два останні тижні на 15 доларів з 165 дол./т) зниженням ціни головним і мало не єдиним покупцем ячменю в світі – Саудівською Аравією.

Як повідомляв УНІАН, Асоціація фермерів і приватних землевласників України (АФЗУ) звернулася до уряду з проханням прийняти заходи для стабілізації цін на зерно.