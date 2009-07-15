Білоруси бояться “Вогнегасників”

Компанія «Оболонь», один з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв в Україні, сподівається на швидке врегулювання питання поставок компанією пива до Білорусі.

Про це заявив в коментарі УНІАН директор із зовнішньоекономічних питань ЗАТ «Оболонь» Сергій КРАВЕЦЬ.

За його словами, в даний момент виникла проблема з сертифікацією пива «Оболонь світле» з фантазійною назвою «Вогнегасник», яке вже 1,5 року безперешкодно ввозили на територію Білорусі. «Ми отримали офіційний лист від РУП «Білоруський державний інститут метрології» (БелГІМ), в якому повідомляють, що ввезення та реалізація пива «Оболонь світле Вогнегасник» на ринку Республіки Білорусь не допускається», - повідомив С.КРАВЕЦЬ.

При цьому він підкреслив, що якість продукції, яку виготовляє компанія «Оболонь», підтверджено міжнародними сертифікатами відповідності вимогам системи управління якістю (ISO 9001:2001), системи управління безпекою харчових продуктів (ISO 22 000:2007), системи екологічного управління (ISO 14001:2006) і системи управління безпекою та гігієною праці (ОНSAS 18 001:2006), про що свідчать дані аудиту німецької компанії «DEKRA-ITS», дія яких визнається на території Республіки Білорусь.

«Щоб вирішити ситуацію, яка склалася, ми провели ряд офіційних зустрічей з представниками Держстандарту Республіки Білорусь, БелГІМа, звернулися в Міністерство економіки Республіки Білорусь, підключили до вирішення питання Посольство України в Республіці Білорусь, Міністерство закордонних справ і Міністерство економіки України. Ми хочемо розібратися в суті цієї проблеми та знайти рішення, які б задовольняли обидві сторони. Ми завжди відкриті для конструктивного діалогу. І сподіваємося на швидке врегулювання питання поставок нашого пива до Білорусі», - сказав С. КРАВЕЦЬ.

За даними компанії, зараз частка компанії «Оболонь» на білоруському ринку пива складає близько 5%.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – великий національний виробник пива, безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і шість підприємств в регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується в 33 країни світу.