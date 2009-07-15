На Буковині підвищили тарифи на проїзд у приміських потягах

З сьогоднішнього дня на 20% підвищили тарифи на проїзд у потягах приміського сполучення, які курсують у Чернівецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила адміністрація залізничного вокзалу станції «Чернівці».

За повідомленням адміністрації, підвищення на 20% проїзду у потягах приміського сполучення, які курсують зі станції «Чернівці», провели «згідно з наказом начальника Львівської залізниці від 08.07.2009 року №419/Н з метою більшого відшкодування витрат на перевезення пасажирів у приміському транспорті».