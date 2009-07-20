Міланським підліткам заборонили пити

Мілан став першим італійським містом, де з понеділка молоді до 16 років заборонено вживати алкогольні напої. Зіткнувшись з проблемою алкоголізму серед молоді, міська рада італійської столиці моди та бізнесу в п`ятницю проголосувала за заборону вживання алкоголю неповнолітніми.

За словами прем`єр-міністра Сільвіо БЕРЛУСКОНІ, він постарається ввести заборону по всій країні.

У неділю в інтерв`ю газеті Corriere della Sera прем`єр повідомив, що Мілан - це приклад для всієї Італії.

"Мене турбує те, як безтурботно молодь вживає алкоголь", – сказав БЕРЛУСКОНІ. – "Розпорядження про заборону, видані мерами інших міст Італії, вітатимуться і отримають мою повну підтримку".

Штраф за зберігання або вживання алкоголю молодими людьми, що не досягли 16 років, складає 500 євро ($705), стільки ж він складає і для тих, хто продає дітям алкоголь. Батьків малолітніх порушників повідомлять про порушення, бо саме вони мають заплатити штраф.

У Мілані близько 34 відсотків 11-річних дітей мають проблеми з алкоголем, а всього в Італії 750 тисяч неповнолітніх вживає алкоголь.

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