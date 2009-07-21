У Парижі відкрили антикризові пляжі

У Парижі на берегах Сени відкрили антикризові пляжі, що пропонують недорогий відпочинок людям, які постраждали від кризи.

Організатори серйозно попрацювали, щоб не тільки зробити безкоштовними всі розваги на пляжі, але й знизити ціни на освіжаючі напої та закуски. Морозиво коштуватиме не дорожче одного євро ($1,42).

"Ідея полягає в тому, щоб запропонувати що-небудь сім`ям, які проводять свою відпустку в місті", - повідомив представник організаторів.

Пляжі у французькій столиці відкриті вже восьмий рік. Для цього сезону в центр Парижа і до водосховища в парку "Ля Вілетт" привезли сотні тонн піску.

У день відкриття до полудня вже всі шезлонги зайняли, а пляж був заповнений натовпом жителів міста і туристів.

Цього року на пляжі можна безкоштовно пограти в настільний теніс, вивчити декілька прийомів китайської гімнастики, покататися на велосипеді і навіть отримати поради від кваліфікованих дієтологів. А діти матимуть нагоду відвідати музичні та художні майстерні.

На площі навпроти паризької мерії всі охочі зможуть переодягнутися і сфотографуватися на двох гігантських надувних ліжках.

"Це просто чарівно. Місто дуже змінилося", - сказав турист з Південної Африки Фред КАЙС. - "Ти миттєво забуваєш про щоденну суєту, а настрій відразу ж покращується".

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