НКРЕ спростовує інформацію про підвищення цін на газ для населення

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) спростовує інформацію про ухвалення постанов щодо підвищення цін на газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам начальник відділу зв`язків із громадськістю НКРЕ Іван СЛОБОДЯНЮК.

«Таких документів комісія не приймала», – сказав він, ознайомившись з копіями постанов комісії від 9 липня цього року NN 811 і 812, які йому надали журналісти.

Водночас, начальник управління цінової і тарифної політики нафтогазового комплексу НКРЕ Володимир СЕМЕНЕЦЬ відмовився прокоментувати інформацію про ухвалення комісією цих постанов.

Нагадаємо, вчора газета «Комерсант-Україна» оприлюднила інформацію про те, що НКРЕ прийняла дві постанови, згідно з якими з 1 вересня на 20% підвищується вартість газу для населення, а з 1 жовтня – для теплокомуненерго (ТКЕ).

Як повідомляв УНІАН, 20 липня В.КАЛЬЧЕНКО заявив, що Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) приступила до вивчення можливості підвищення на 20% тарифів на газ для населення з 1 вересня 2009 року, для теплокомуненерго – з 1 жовтня цього року. За його словами, комісія виконує завдання в рамках відповідного доручення Президента України В.Ющенко, закріпленого в планах заходів щодо стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України».

Зараз населення купує природний газ по 402-622 грн. (близько 51,5-79,7 дол.) за тисячу кубометрів (залежно від об`ємів споживання). Для порівняння: його вартість для промисловості складає 310 дол. за тисячу кубометрів.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО досі заявляла, що вартість палива для населення не буде зростати.