Київська мерія дозволить смажити у парках шашлики

Столична влада готує розпорядження з впровадження нової платної послуги - організації пікніків у столичних парках. Про це повідомив заступник мера Києва Ігор ДОБРУЦЬКИЙ.

Проте в Маріїнському парку, поряд з Верховною Радою, смажити шашлики не дадуть. Ймовірно, будуть і інші виключення зі списку. А от територію в дозволених парках поділять на зони для пікніків — їх буде від 10 до 30, залежно від розташування парка і його величини.

"Плата за користування землею не передбачена. Але платними будуть прокат мангала, дров. Можна також приносити все своє", - розповів І.ДОБРУЦЬКИЙ

Крім того, в парках з`являться зони для ігор (волейбол, футбол), вигулу тварин, торгівлі, дитячі майданчики і туалети. На в`їздах будуть шлагбауми.

"Ми хочемо впорядкувати київські парки — забезпечити їм охорону, щоб кияни могли цивілізовано відпочивати", — розповів ДОБРУЦЬКИЙ про намір столичної влади.

“Моє місто”