Чопська митниця затримала жіночі сумки

На митному посту «Тиса» у багажнику мікроавтобуса інспектори Чопської митниці виявили 366 жіночих сумок. Перетинаючи україно-угорський кордон наш співвітчизник чомусь не задекларував модні дамські аксесуари вартістю 56 тисяч гривень.

За повідомленням прес-служби Державної митниці, незадекларовані жіночі сумки (215 фірми «ALGODON» та 151 фірми «MONOVA») митники виявили під час здійснення митного контролю мікроавтобуса, який їхав із Португалії до України. Вони були упаковані в 10 картонних коробок і складені у багажний відсік мікроавтобуса до особистих речей пасажирів.

Власником партії закордонного краму виявився наш співвітчизник, який повертався до України з Португалії. Як пояснив митникам чоловік, коробки його попросила відвезти до України випадкова знайома, теж громадянка України, яка сказала, що в них знаходяться особисті речі. Сам він про реальний вміст коробок не здогадувався, а відтак і не задекларував.

За даним фактом чопські митники склали протокол про порушення митних правил. Дамські сумки іспанських торгових марок вилучено до рішення суду.