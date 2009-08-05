Вартість навчання у ВНЗ Закарпаття зросла в середньому на 15 %

Вартість навчання у вищих навчальних закладах Закарпаття зросла в середньому на 15%. Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова ради директорів вищих навчальних закладів Закарпатської області I-II рівнів акредитації Петро ГАВРИЛКО.

За його словами, головна причина підвищення вартості навчання у ВНЗ – зростання індексу інфляції до 20%.

Загалом, стверджує П.ГАВРИЛКО, серед ВНЗ I-II рівнів акредитації Закарпаття найбільша вартість навчання в Ужгородському коледжі культури – 7 тисяч гривень на рік. А взагалі ціна серед таких вишів коливається по області в межах 3-5 тисяч.

«Батьки абітурієнтів таким розцінкам аж ніяк не раді, тому дехто подає документи відразу на декілька спеціальностей, - це більший шанс отримати державне місце», - прокоментував П.ГАВРИЛКО.

Він також стверджує, що більше, ніж наполовину, цьогоріч знизилося держзамовлення на найдорожчі спеціальності, а на менш престижні державних місць стало більше. До прикладу, на спеціальність «товарознавство у митній справі, товарознавство і комерційна діяльність» набір – 90 чоловік, а державного замовлення – на 44, а от на юридичні і економічні спеціальності – державних місць стало значно менше – з 90 до 25-ти.

Відповідальний секретар приймальної комісії Ужгородського національного університету Дмитро БЄЛОВ повідомив, що найбільш престижна спеціальність, і водночас найдорожча в УЖНУ – правознавство. Торік навчання тут коштувало 10 тисяч гривень за семестр, відтепер - 12 тисяч. Решта спеціальностей на кілька тисяч дешевші.

Також відбулося підвищення цін і для іноземців, які вступають до закарпатських ВНЗ. Громадянин СНД заплатить за рік 17 тисяч гривень, громадяни інших країн – на дві з половиною тисячі більше.