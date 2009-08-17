На Херсонщині вилучили з незаконного обігу 48 тис. декалітрів алкоголю

Податківці Нової Каховки, що на Херсонщині, під час рейдів вилучили у місцевих ділків 48 тис. декалітрів спирту, який використовувався для незаконного виробництва лікеро-горілчаної продукції, на загальну суму майже 5 млн.грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в області, незважаючи на системну роботу з упередження порушень законодавства, у місті, де потужно розвинуті виноробство та коньячна індустрія, продовжують «хімічити» з лікеро-горілчаною продукцією.

Податкові міліціонери протягом 7-ми місяців виявили 13 підпільних цехів із виготовлення товарів споживання та надання послуг населенню, з яких 5 - з незаконного виробництва та реалізації лікеро-горілчаної продукції. Розкрито два злочини за фактами незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

Загалом з початку року новокаховськими податківцями з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 23,3 млн. грн. (у тому числі лікеро–горілчаних виробів на 11,3 млн. грн., тютюнових - на 18,6 тис. грн.)