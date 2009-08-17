У Донецьку пройшов великий медовий ярмарок

У Донецьку відбувся п`ятий ювілейний великий медовий ярмарок «Донецьк-Мед 2009».

Як передає кореспондент УНІАН, на ярмарок з`їхалося 60 бджолярів з Донецької, Луганської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської і Сумської областей.

За традицією бджолярів і гостей ярмарку благословив православний священик. Щороку цю почесну місію незмінно виконує настоятель Свято-Пантелеймонівського храму м. Донецька протоієрей Димитрій МИРОШКІН.

На ярмарку можна було купити все: починаючи з основного продукту, пилку, перги (бджолиного хліба) і закінчуючи дорогим чудодійним матковим молочком. Бджолярі представили велике різноманіття сортів меду: «Травневий», «Різнотрав`я з гречкою», «Степове різнотрав`я», «Лісовий», «Квітковий», «Липовий» тощо. Родзинкою продукції бджолярів з Волновахи став мед, зібраний з квіток соняшнику і баштанних культур (дині і гарбузи).

За словами голови асоціації бджолярів Донбасу Анатолія ЦОПИ, «Донецька область - лідер в Україні за обсягами виробництва меду, бджолярі Донбасу збирають рекордну кількість солодкого продукту, деякі - до 150 кг з одного вулика». Він зазначив, що про якість меду, зібраного в Донецькій області, зокрема неподалік від заповідника Хомутовський степ, говорить той факт, що «на останньому всеукраїнському конкурсі бджолярів область забрала всі головні призи».

Мед на ярмарку в Донецьку можна було купити (залежно від сорту) від 120 грн. до 210 грн. за трилітрову банку.