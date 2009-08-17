У Сумах почав працювати новий завод із виробництва ліків

У Сумах розпочав роботу новий завод ТОВ «Кусум Фарм» із випуску ліків та іншої фармацевтичної продукції, яка є новою на ринку України та відповідає міжнародним стандартам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, ідея створення такого

підприємства належить його засновникам - Радживу ГУПТІ та Володимиру ЛУК’ЯНЕНКУ, і виникла вона в липні 2007 року.

За словами Р.ГУПТИ, займатися саме виробництвом ліків він вирішив не випадково, адже 75% лікарських препаратів в Україні – імпортного виробництва. Вже у жовтні 2007 року прийняли остаточне рішення і розпочали будівельні роботи.

Як запевнив директор заводу, вже за два тижні в аптеках Сум жителі міста зможуть придбати ліки, виготовлені на «Кусум Фарм». Зокрема, це препарати кардіологічного, гастроентерологічного, педіатричного та антидіабетичного спрямування.