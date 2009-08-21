«Укрзалізниця» призначила 8 додаткових поїздів

З нагоди святкування Дня Незалежності України «Укрзалізниця» станом на 20 серпня призначила 8 додаткових поїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, призначено такі додаткові поїзди: №119/120 Донецьк–Київ відправленням з Донецька 20, 24 серпня, з Києва – 21, 25 серпня; №547/548-515/516 Київ–Івано-Франківськ–Чернівці відправленням з Києва 21 серпня, з Чернівців – 22 серпня; №147/148 Львів–Київ відправленням зі Львова 24 серпня, з Києва – 24 серпня; №290/289-554/553 Сімферополь–Київ відправленням із Сімферополя 21, 25 серпня, з Києва – 21, 25 серпня; №578/577-289/290 Сімферополь–Київ відправленням із Сімферополя 22 серпня, з Києва – 24 серпня; №544/543 Сімферополь–Київ відправленням із Сімферополя 21, 23, 25 серпня, з Києва – 23, 25, 27 серпня; №550/257 Одеса–Київ відправленням із Одеси 20, 24 серпня, з Києва – 21 серпня; №531/532-515/516 Київ–Івано-Франківськ–Чернівці відправленням із Києва 23 серпня, з Чернівців – 24 серпня.

Нагадаємо, традиційно в періоди підвищеного пасажиропотоку залізниці України призначають додаткові поїзди на найбільш популярні напрямки.