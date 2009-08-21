У Сумах кількість безробітних зросла вдвічі

У Сумах з початку року кількість безробітних зросла вдвічі.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Сумській області, за перші шість місяців цього року до Державної служби зайнятості у пошуках роботи звернулося 5,1 тис. громадян. Загалом, на обліку у міському центрі зайнятості населення станом на 1 серпня перебувало 4,3 тис. незайнятих громадян, що практично вдвічі більше, ніж торік. Серед них більшу частину становлять жінки та майже половину – молодь у віці до 35 років. Майже всі ті, хто перебували на обліку, мали офіційний статус безробітних, з яких 80,3% отримували допомогу по безробіттю.

За інформацією ГУ статистики в Сумській області, рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до населення обласного центру працездатного віку, на 1 серпня склав 2,3%. Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становлять 46,6%, молодь у віці до 35 років – половину.

Середній розмір допомоги по безробіттю у липні 2009 року, порівняно з липнем 2008-го, зріс на 15% і становив 685 гривень.

Розмір допомоги по безробіттю в 2,8 раза нижче середньої заробітної плати, нарахованої одному штатному працівникові у липні 2009 року, але дещо перевищує рівень мінімальної заробітної плати.