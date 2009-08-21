“Кременчукм’ясо" почало експорт продукції до Росії

ВАТ «Кременчукм’ясо» (Кременчук, Полтавська обл.) почало експорт м`яса до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомила голова правління підприємства Ірина ДРОЗДОВА.

За її словами, підприємство уклало довгострокові контракти з двома російськими підприємствами на постачання 400 тонн м`яса на місяць.

«У нас є прямі довгострокові контракти, і якщо Росія не введе заборони, як на молоко, то ми вийдемо на хороші показники. У нас там є покупці. Днями ми провели перше відвантаження м`яса в розмірі 40 тонн, але контракт з двома покупцями розрахований на 400 тонн в місяць», - сказала І. ДРОЗДОВА.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кременчукм’ясо" (Кременчук, Полтавська обл.) - одне з провідних м`ясопереробних підприємств України, створене 14 липня 1998 р.

Потужності ВАТ "Кременчукм’ясо" розраховані на переробку 70 тонн ковбасних виробів і копченини в добу. Продукція випускається під ТМ «Фарро». Асортимент складає більше 250 найменувань, представлена у всіх регіонах України, поставляється в найбільші мережі супермаркетів.