Президент сьогодні відвідає фестиваль мистецтв
«Збираймося воєдино»
Сьогодні о 17.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає фестиваль мистецтв «Збираймося воєдино», який відбудеться в Національному палаці мистецтв «Україна».
Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, на заході, що відбувається у рамках фестивалю мистецтв України-2009, будуть представлені творчі здобутки українських закордонних громад.
Глава держави виступить перед учасниками та гостями і вручить державні нагороди представникам колективів з української діаспори, чим відзначить їхні зусилля із збереження національних традицій та популяризації української культури за межами України.
Президент перегляне концерт та огляне виставку скульптури лемківських майстрів.
Заходи транслюватимуть у прямому ефірі НТКУ, “5 канал”, НРКУ та Всесвітня служба «УТР».