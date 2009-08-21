Південна залізниця вводить послугу "Доставка квитків у потяг"

З метою розширення переліку послуг для пасажирів пасажирська служба Південної залізниці вводить послугу "Доставка квитків в потяг".

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Південної залізниці Василь МЕЛЬНИК.

За його словами, це нововведення розробили фахівці інформаційно-обчислювального центру. На офіційному сайті Південної залізниці пасажир вибирає необхідні йому номер потягу, вагон і місце, потім оплачує повну вартість проїзного документа і послугу за доставку через інтернет, використовуючи електронну банківську картку. Для отримання квитка під час посадки на потяг пасажир показує провідникові паспорт, серію і номер якого він вказав, коли оформляв послугу "Доставка квитків в потяг".

На етапі впровадження послуги вибрали швидкісні потяги N 161/162 і 163/164 спорлученням Харків–Київ.