“Донбас Арену” відкриє співачка Бейонсе

На відкритті нового стадіону Донецька “Донбас Арена” відбудеться концерт відомої американської співачки БЕЙОНСЕ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК “Шахтар”, це буде її перший концерт в Україні.

За словами генерального директора донецького клубу Сергія ПАЛКІНА, церемонія відкриття нової арени, яку зараз готують, є великим, складним та дуже цікавим проектом, і концерт зірки – його невід`ємна частина. Незважаючи на щільний гастрольний графік, зазначив він, БЕЙОНСЕ прийняла запрошення виступити на відкритті “Донбас Арени” та погодилась приїхати до Донецька.

Як зазначив С.ПАЛКІН, концерт відомої американської співачки – це подарунок клубу та його президента Ріната АХМЕТОВА уболівальникам, Донецьку і всій країні.

Як повідомляв УНІАН, церемонія урочистого відкриття нового стадіону Донецька категорії “еліт” “Донбас Арена”, найсучаснішого в Європі, відбудеться 29 серпня. Шоу транслюватимуть у прямому ефірі на каналі ТРК “Україна“.