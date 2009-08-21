Виробники сигарет стурбовані ініціативами уряду

Українська асоціація виробників тютюнових виробів “Укртютюн” звернулася з відкритим листом до членів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, в якому висловлює свою стурбованість ініціативами уряду щодо чергового збільшення ставок податків на тютюнові вироби.

У відкритому листі за підписом генерального директора Асоціації Валентини ХОМЕНКО, текст якого передано УНІАН, зазначається, що 12 серпня 2009 року Кабінетом міністрів України подано пропозицію до ВР України щодо підвищення з 1 жовтня 2009 року адвалорної складової акцизного збору на тютюнові вироби з 20 до 36 відсотків від обороту реалізації за встановленими максимальними роздрібними цінами шляхом внесення поправки до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2009 рік” (реєстр. № 4707 № 24.06.2009 р.) при підготовці його до другого читання.

Виробники тютюнових виробів вкрай стурбовані ініціативами щодо зміни ставок податків всупереч вимогам Конституції і законів України, які, на жаль, набули систематичного характеру і практично зводять нанівець можливість здійснювати планомірну та прогнозовану виробничу та інвестиційну діяльність, йдеться в листі до депутатів.

На думку виробників тютюнових виробів, вищезазначене рішення схвалено з порушенням: принципів побудови системи оподаткування (частина 8 статті 1 та статті 7 Закону України “Про систему оподаткування”), серед яких - незмінність ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) протягом бюджетного року; пункту 3 статті 27 Бюджетного кодексу України щодо моменту набрання чинності законів, які впливають на формування доходної чи видаткової частини бюджетів; рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008 (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) щодо недопустимості внесення законом про Державний бюджет України змін до інших законів; статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо строків подання пропозицій до законопроекту, який готується до другого читання.

Автори листа відзначають, що поспішність, з якою було схвалене зазначене рішення, не дозволила об’єктивно проаналізувати ситуацію та пересвідчитися, що внаслідок непрогнозованої та економічно необґрунтованої акцизної політики в Україні зразка 2009 року, відбувається руйнація легального прозорого ринку тютюнових виробів та формування нелегального з усіма його негативними явищами.

Асоціація “Укртютюн” зазначає, що внаслідок різкого, більш як удвічі, підвищення ставок акцизного збору з 1 травня 2009 року ціни на сигарети в середньому збільшилися на 1,5-2 грн., або на 20-30%. Таке зростання цін, з огляду на те, що Україна займає передостаннє місце в Європі в рейтингу купівельної спроможності населення, не могло не вплинути на обсяг легального ринку тютюнових виробів, відзначають автори відкритого листа.

Вони наводять дані Держкомстату, згідно з якими, обсяги виробництва тютюнових виробів в Україні скоротилися з травня по липень 2009 року на 25 відсотків, а обсяги реалізації, за даними Асоціації, більш як на 27 відсотків, порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому, попит на тютюнові вироби та їх споживання залишилися майже незмінними.

Натомість, зазначає “Укртютюн”, інформація правоохоронних органів про виявлення нелегального виробництва та контрабанди тютюнових виробів свідчить про те, що частина українського населення перейшла на споживання нелегальної продукції, наголошують автори відкритого листа. В результаті збільшення ставок акцизного збору зросла активність підприємств, які незаконно використовують права інтелектуальної власності та виробляють контрафактну продукцію. Суттєва різниця в податковому навантаженні на тютюнові вироби в Україні порівняно з Росією та Молдовою створює економічні підстави для широкомасштабної контрабанди продукції до України.

При цьому, зазначають тютюновиробники, не виправдалися прогнози ініціаторів збільшення ставок акцизного збору на тютюнові вироби в травні цього року (Закон України від 31 березня 2009 року № 1201-VI) щодо надходжень акцизу до Державного бюджету України. Сума фактичних надходжень акцизного збору з вироблених та імпортованих тютюнових виробів в Україну за період травень-липень 2009 року склала тільки біля 65 відсотків від прогнозованих.

Автори листа зауважують, що зростання надходжень акцизу, яке наразі спостерігається, є тимчасовим, оскільки збитки держави та суспільства від тінізації тютюнового ринку будуть значно більшими та не компенсуватимуться підвищенням податків. Нелегальні “ділки” не сплачують податки та не виконують вимоги законів щодо медичних попереджень, заборони продажу неповнолітнім тощо, наголошують автори листа.

На переконання Асоціації “Укртютюн”, реалізація ініціативи щодо чергового підвищення ставок акцизного збору спричинить подальше зростання цін на тютюнові вироби в середньому на 25 відсотків, що лише посилить негативні тенденції на тютюновому ринку України. До того ж, збільшення цін стимулюватиме українських споживачів до споживання більш дешевої тютюнової продукції, що не забезпечить додаткових надходжень до державного бюджету від збільшення адвалорної складової акцизного збору, оскільки вона обчислюється у відсотках від обороту з реалізації, виходячи з встановлених максимальних роздрібних цін.

“Така політика руйнування тютюнової галузі, що, за даними ДПА України, сплачує до державного бюджету України понад 55 відсотків від загальної суми надходжень акцизного збору з усіх підакцизних товарів, на наш погляд, не відповідає задекларованим інтересам держави, суспільства та бізнесу”, - наголошується у відкритому листі.

Враховуючи викладене, Асоціація “Укртютюн” просить депутатів “не допустити продовження практики порушення законів України та прийняття поспішних рішень без ґрунтовного аналізу наслідків попередніх рішень щодо підвищення акцизного збору”. Тютюновиробники також просять надати їм можливість висловити свою думку при розгляді Комітетом цих питань.