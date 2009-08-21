“Кременчукм’ясо” перенесло відкриття цеху напівфабрикатів

ВАТ «Кременчукм’ясо» (Кременчук, Полтавська обл.) через економічну кризу перенесло дату відкриття цеху напівфабрикатів з осені 2009 року на весну 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомила голова правління компанії Ірина ДРОЗДОВА.

За її словами, сьогодні підприємство продовжує будівництво цеху напівфабрикатів і вже запущена лінія з виробництва млинців.

«Проте, попереду ще запуск лінії з виробництва пельменів. У даний час ми проводимо оплату за устаткування і орієнтовно до грудня закінчимо ці виплати. У грудні почнемо його вмонтовувати. Крім того, необхідно придбати морозильний агрегат, устаткування для упаковки пельменів. Ми плануємо запустити лінію навесні», - сказала І. ДРОЗДОВА.

За її словами, якби не економічна криза, то лінію запустили б вже восени 2009 року.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кременчукм’ясо" - одне з провідних м`ясопереробних підприємств України, створене 14 липня 1998 р.

Потужності ВАТ "Кременчукм’ясо" розраховані на переробку 70 тонн ковбасних виробів і копченини на добу. Продукція випускається під ТМ «Фарро». Асортимент складає більше 250 найменувань. Продукція представлена у всіх регіонах України, поставляється в найбільші мережі супермаркетів.