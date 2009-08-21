Windows 7 буде доступний без ключа лише 120 днів

Корпорація Microsoft підтвердила, що операційну систему Windows 7 можна використовувати до 120 днів без активації ключа.

Напередодні на сайті Windows Secrets була опублікована детальна інструкція з використання єдиного командного рядка для додавання ще 90 днів до 30 дозволених для користувачів.

Microsoft дозволяє використовувати будь-яку версію Windows 7 до 30 днів, не активуючи ключ. За словами редактора Windows Secrets Вуді ЛЕОНАРДА, по закінченню цього періоду можна заново запускати лічильник активації до трьох разів, збільшуючи цим термін тимчасової експлуатації.

Раніше Microsoft оголосив про завершення розробки операційної системи Windows 7. Для корпоративних користувачів, що підписалися на умовах Volume License, ОС буде доступна з 1 вересня. Світова презентація відбудеться 22 жовтня.

У новій ОС експерти виявили серйозну помилку, яка здатна спровокувати неконтрольований витік пам`яті і збій в роботі системи. Глава підрозділу Windows Стівен СІНОФСЬКІ відзначив, що помилка пов`язана з некоректною роботою стека драйверів файлової системи NTFS. Сінофські пообіцяв усунути недоробку до реліза ОС.

ТСН