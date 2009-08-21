Станцію метро “Майдан Незалежності” 24 серпня закриють

У Києві 24 серпня 2009 року у зв’язку з відзначенням 18-ї річниці Незалежності України, станція метрополітену «Майдан Незалежності» Куренівсько-Червоноармійської лінії тимчасово буде закрита для входу та виходу пасажирів з початку руху поїздів (5 год. 40 хв.) до завершення загальнодержавних заходів на центральній площі міста.

Як повідомляє прес-служба КП “Київський метрополітен”, у зазначений період станція працюватиме як пересадочний вузол з лінії на лінію.