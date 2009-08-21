Києвом курсує трамвай-кав’ярня (фото)

З 18 липня по 11 жовтня 2009 року Києвом курсуватиме пересувна кав’ярня-Якобз. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Крафт Фудз Україна».

Подорож за маршрутом: Контрактова площа – Річковий Вокзал – бульвар Дружби Народів.

Організатори зазначають, що основна мета – створити можливості та організувати платформу для зустрічей і спілкування з друзями та близькими людьми за горнятком кави Якобз Монарх.

У повідомленні сказано, що в Європі люди удвічі більше дивляться телевізор, ніж розмовляють зі своїми близькими. 25% людей зустрічаються з друзями один раз на місяць або, навіть, менше. Подружжя спілкуються в середньому 15 хвилин на день. У календарях планів якісно провести час з родиною стоїть після приготування їжі, відвідання магазинів та читання.

Потрапити до кав’ярні-Якобз можна на першій зупинці маршруту, біля станції метро «Контрактова Площа», щоп’ятниці (з 15:00 до 21:00), щосуботи та щонеділі (з 12:00 до 21:00). Квитки-запрошення можна отримати у промоутерів на вул. П. Сагайдачного. Під час подорожі фотограф кав’ярні зробить фото компанії друзів. Крім того, є можливість виграти каву у вікторині.

Кількість місць на одну подорож – 21. Тривалість маршруту – близько години. Вхід та кава – безкоштовні.

Довідка УНІАН. Кава Якобз з’явилася на українському ринку у 1998 році.

ЗАТ «Крафт Фудз Україна» (КФУ) є українським підприємством, що входить до групи компаній „Крафт Фудз Інк.”, другого в світі виробника продуктів харчування. До складу підприємства входять: Тростянецька шоколадна фабрика „Україна” та Вишгородська філія з виробництва чіпсів і фасування кави. Торгові марки: „КОРОНА”, MILKA; Ведмедик «Барні»; „ЛЮКС”; JACOBS, MAXWELL HOUSE, CARTE NOIRE.