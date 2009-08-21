На День Незалежності безкоштовно возитимуть пасажирів

На День Незалежності всі міські автобуси у Черкасах перевозитимуть пасажирів безкоштовно.

Про це кореспондента УНІАН повідомив заступник Черкаського міського голови Андрій ДЗЮБА.

За його словами, міська влада вийшла з такою пропозицією до черкаських перевізників - запропонували їм зробити своєрідний подарунок для жителів міста до 18-річчя держави. Перевізники без вагань погодилися безплатно перевозити пасажирів з 15 до 24 години. Безкоштовним проїзд буде і в тролейбусах комунального підприємства «Черкасиелектротранс».

Про факти відмови з боку водіїв та кондукторів перевозити пасажирів безкоштовно у черкаській мерії закликають повідомляти оперативну службу міськвиконкому. Крім того, цього дня усі атракціони в міських парках будуть безкоштовними.

Довідка. У Черкасах на 30 автобусних маршрутах працює близько 350 автобусів.