Японські вчені вивели високоврожайний сорт рису

Японські вчені повідомили, що їм вдалося вивести новий сорт рису, що дає високий врожай під час повеней.

Як стверджують експерти, вони досягли цього, прищепивши до звичайної культури особливі гени, що дозволяють рослині в таких умовах рости на 25 см в день.

Вчені сподіваються, що використання генної модифікації високоврожайних сортів рису дозволить до 2050 року подвоїти виробництво рису в Азії та Африці.

ВВС