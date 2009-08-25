Італійські банки приймають сир як заставу

Декілька італійських банків на півночі країни видають кредити під "сирне забезпечення", точніше "під пармезан". Так, банк Credito Emiliano видає кредити забезпечені знаменитим італійським сиром Parmigiano Reggiano, відомим як пармезан.

Лише банківський будинок Credito Emiliano, за власним бажанням, прийняв на зберігання від своїх клієнтів 400 тисяч кіл пармезану. Оціночна вартість 40-кілограмового сирного колеса складає 300 євро.

Банк придбав для зберігання "сирної застави" спеціальне складське приміщення, в якому за процесом дворічного визрівання сиру стежить відомий фахівець Вільям БІЗЗАРРІ. За словами експерта, якщо клієнт не повертає кредит, його пармезан продають.

Банк нічим не ризикує. Коли ціна на популярний сир впаде, він зажадає від клієнта відшкодувати різницю або в грошовому еквіваленті, або додатковою кількістю пармезану.

Ця фінансова система бере свій початок в 1950 роках і допомагає виробникам сиру уникати труднощів з фінансуванням протягом дворічного період дозрівання пармезану.

ТСН