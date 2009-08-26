Донецьк змушений відмовитись від будівництва метро до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у Києві міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

“Цього року за програмою будівництва метро в державній програмі передбачалось 500 млн. грн. На сьогодні жодної копійки не виділено. Тому ми зняли з рахунку будівництво метро до Євро-2012. Не може місто самостійно, тільки за рахунок міських фінансових ресурсів, побудувати метро”, - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він також повідомив про рішення міської влади звільнити інвесторів, що будують у Донецьку готелі в рамках підготовки до чемпіонату, від місцевих податків.

За його інформацією, в готелях Донецька потрібно забезпечити для гостей Євро-2012 2 тис. 945 місць, у тому числі 1 тис. 420 5-зіркових і 1 тис. 315 4-зіркових. Сьогодні у Донецьку будується 5 нових готелів.