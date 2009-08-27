Nokia оголосила про створення системи грошових переказів

Виробник мобільних телефонів Nokia оголосив про створення системи грошових переказів Nokia Money. Відповідний прес-реліз розміщено на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, нова послуга дозволить власникам стільникових телефонів пересилати гроші практично будь-якому абонентові, вказавши його номер. Крім того, з її допомогою можна буде оплачувати купівлю товарів і послуг, здійснювати комунальні платежі і поповнювати рахунок на SIM-карті.

У прес-релізі наголошують, що послуга буде доступна абонентам різних стільникових операторів і практично з будь-якої моделі телефону.

Очікують, що систему введуть у дію на початку 2010 року. У повідомленні підкреслюють, що послуга буде доступна на цілому ряду ринків, проте, в яких саме країнах вона буде запропонована, не уточнюють.

Нагадаємо, Nokia назвала 26 серпня технічні характеристики і ціну свого нетбука. Вартість першого нетбука компанії Nokia, Booklet 3G, складе 799 доларів США.

ТСН