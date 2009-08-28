У Криму мінімальна ціна на бензин зросла на 15 коп.

В Автономній Республіці Крим з 20 по 27 серпня мінімальна ціна на бензин і дизельне паливо зросла на 0,15 грн. Водночас, верхній ціновий поріг залишився без змін.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Наголошують, що за станом на 27 серпня на кримських АЗС ціна бензину марки А-95 збільшилася з 7,60-7,95 грн. - до 7,75-7,95 грн. за 1 літр, А-92 - з 7,30-7,65 грн. - до 7,45-7,65 грн., А-80 - з 6,85-7,25 грн. - до 7,00-7,25 грн. Ціна 1 літра бензину марки А-95(premium) не змінилася і складає 8,05-8,10 грн.

Крім того, за минулий тиждень ціна 1 літра дизельного палива збільшилася з 6,20-6,55 грн. - до 6,55 грн.