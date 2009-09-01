Країни ЄС переходять на енергозберігаючі лампи
10:45, 01 вересня 2009Права споживачів
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Країни Європейського Союзу з 1 вересня починають поступово відмовлятися від використання ламп розжарювання і переходити на енергозберігаючі лампи.
За повідомленням Єврокомісії, на першому етапі припиняють виробництво й імпорт стоватних ламп розжарювання, а також усіх матових ламп.
Далі поступово виводитимуть з експлуатації лампи з прозорими колбами меншої потужності, аж поки до осені 2012 року не залишаться тільки лампи розжарювання, не потужніші за 7 ват.
За розрахунками, використання значно ефективніших флюоресцентних і галогенних ламп дозволить середньостатистичній родині зекономити до 50 євро щорічно, а економіці ЄС може дати 10 мільярдів доларів.
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