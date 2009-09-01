У Латвії тисячам дітей доведеться змінити школи

У Латвії більше трьох із половиною тисяч дітей і підлітків у новому навчальному році змушені змінити школи через скорочення державних витрат на освіту. Таку цифру, як повідомляє DELFI, назвала голова Міністерства освіти країни Тетяна КОКЕ.

Як повідомляли раніше, через брак коштів латвійська влада вирішила скоротити ряд шкіл (шляхом об’єднання з іншими навчальними зкладами).

Крім того, з нового навчального року діє принцип – “гроші прямують за учнем”, тобто фінансування залежить від кількості дітей. Як пояснив мер Риги Ніл УШАКОВ, школам, де мало учнів, така система загрожує ліквідацією (грошей, які прийдуть за учнем, не вистачить на опалення, зарплату вчителям та інші потреби).

У серпні міністр освіти повідомила, що з місцевою владою погодили ліквідацію 36 і реорганізацію 68 шкіл. Коментуючи закриття шкіл, вона погодилась, що їх закривають і через демографічну ситуацію: зниження кількості школярів. Цього року, за інформацією міністерства, до школи пішло на 8,2 тис. осіб менше, ніж минулого року.

Lenta.ru