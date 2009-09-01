Депутати хочуть відстояти заборону на продаж вина з кіосків

Народні депутати України – представники фракцій БЮТ, «Наша Україна-Народна самооборона» і Партії регіонів – вважають за необхідне не допустити легалізацію безконтрольного продажу столових вин, що може статися з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності», прийнятому 25 червня ц.р.

Зокрема, в інтерв`ю УНІАН народний депутат України від БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ назвав нелогічною поправку до законопроекту №4581, яка передбачає зняття обмежень щодо роздрібної торгівлі столовими винами.

«Я думаю, варто відміняти, переголосувати цю поправку. Ми говоримо про те, щоб заборонити вільний продаж пива з наметів, кіосків, з вулиці, тому, звісно, до поправки я ставлюся негативно», – сказав він.

На думку Д.ВЕТВИЦЬКОГО ініціатори введення поправки насправді переслідували мету дозволити вільний продаж вина, зокрема на вулиці з бочок. «У Дніпропетровську в 1998–1999 рр. одна кримська фірма відкрила кілька магазинів кримських вин, а потім почали це вино в кіоски ставити. У результаті, купили партію бочок з-під квасу, перефарбували, написали: «Кримські вина», «корисно», «охолоджено», і поставили через кожні два квартали бочку з вином. Я знав, з чого це вино робилося, мало не в сусідніх будинках. Ці бочки з вином тільки посилювали пияцтво, алкоголізм, злочинність. У принципі, зараз те ж саме намагаються зробити», – підкреслив народний обранець.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ зазначив, що прийнятий депутатами дозвіл продажу вина з кіосків – «це дуже серйозний крок назад – знову до продажу спиртного на вулицях із стаканчиків». Депутат не виключає, що в цьому випадку з кіосків продаватиметься і міцне вино, «той же шмурдяк, де етилового спирту 20%». На його думку, продаж вина з кіосків підірве здоров`я, насамперед, молодого покоління.

Народний депутат України від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій КАРМАЗІН назвав факт прийняття поправки депутатами відвертим лобіюванням інтересів власників і посередників винарів. «Сьогодні під гаслами захисту малого бізнесу країна не отримує податки, створюються умови для знищення генофонду України. Саме ця поправка – неприкрите лобіювання власників і посередників цього бізнесу», – вважає депутат.

Він заявив, що «категорично проти цієї пропозиції і такого розгляду питань. Водночас, депутат звернув увагу на жорсткі обмеження щодо спиртних напоїв, які діють у світі. «Скрізь чіткі обмеження, сказано про вік, про те, що не можна пиво продавати в громадських місцях. І в деяких штатах США, побачивши вас, що ви п`єте пиво, навіть на лавці, вас просто візьмуть поліцейські і посадять у в`язницю. Україна поки що цього не робить», – зазначив Ю.КАРМАЗІН.

Народний депутат України від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вважає аморальним дозвіл на торгівлю вином і слабоалкогольною продукцією з кіосків. За його словами, «держава не повинна намагатися заробляти гроші на здоров`ї громадян».

«Ринок сам по собі аморальний і орієнтований тільки на отримання прибутку, а держава зобов`язана нести культуру, мораль, обмежуючи ринок у питаннях антисоціальних дій», – сказав він. Також депутат заявив про те, що ПР підтримає скасування цієї поправки.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня 2009 року ВР України 319-ма голосами прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності».

Під час розгляду законопроекту депутати К.ЛЯПІНА, Р.ЗОЗУЛЯ і М.ПЕРЕСТЕНКО запропонували доповнити Закон «Про державне регулювання виробництва та оберту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» статтею 14-1 «Особливості торгівлі столовими винами без додавання спирту (сухими, напівсухими і напівсолодкими)». На згадані товари не розповсюджуються передбачені в цьому законі вимоги, які стосуються наявності в місцях торгівлі алкогольними напоями електронних контрольно-касових апаратів, і умови щодо розміру торгової площі місць торгівлі алкогольними напоями. Місця торгівлі для реалізації столових вин без додавання спирту не матимуть обмежень за торговою площею. Окрім цього, в поправці депутати запропонували Кабміну в місячний термін внести зміни до нормативно-правових актів і забезпечити реалізацію столових вин і винних напоїв без додавання спирту – «без застосування реєстраторів розрахункових операцій, з використанням книжок і книг обліку розрахункових операцій» (доповнення ст. 18 законопроекту № 4581). Цю поправку підтримали 267 депутатів.

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО і голова парламентського комітету з питань податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН звернулися до голови ВР Володимира ЛИТВИНА з проханням не підписувати Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності». М.ТОМЕНКО підкреслив, що зняття обмежень з продажу столових вин може привести до їх неконтрольованої реалізації.