Держкомрезерв виділив для реалізації населенню 16 тис. тонн цукру

У рамках виконання доручень Кабінету міністрів зі стабілізації ситуації на внутрішньому ринку цукру Державний комітет України з матеріального резерву (Держкомрезерв), станом на 1 вересня, відпустив для реалізації населенню 16 тис. тонн цукру.

Про це УНІАН повідомили в Держкомрезерві.

За наданою інформацією, Держкомрезерв уклав договори на постачання 10 тис. тонн цукру з підприємствами роздрібної торгівлі, які визначені Міністерством економіки. Весь цей обсяг сплачено підприємствами торгівлі й відвантажено для реалізації населенню.

Повідомляють, що для виконання розпорядження Кабінету міністрів від 12 серпня (№952) «Про прийняття додаткових заходів зі стабілізації ситуації, що склалася на внутрішньому ринку цукру» Держкомрезерв залучив 23 підприємства, які входять до сфери його управління. Ці підприємства організували реалізацію цукру населенню безпосередньо на продовольчих ринках всіх регіонів країни.

У Держкомрезерві також повідомили, що, за даними на 1 вересня, в рамках виконання цього розпорядження уряду вже реалізовано 6 тис. тонн цукру. Його продаж населенню здійснюється у 333 торгових точках, які розташовані на 306 ринках у 245 населених пунктах України.