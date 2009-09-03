Спаржа захищає печінку від алкоголю

Співробітники Національного університету Чеджу (Південна Корея) стверджують, що спаржа відмінно допомагає від похмілля.

Корейські вчені проаналізували в лабораторних умовах вплив екстракту пагонів і листя спаржі на клітини печінки людини та щура. Як виявилось, амінокислоти і мінерали в спаржевому екстракті можуть захищати клітини печінки від токсинів алкоголю.

Найпоширенішим видом вважається спаржа звичайна (Asparagus officinalis). Верхні частини паростків спаржі (близько 20 см) використовують у кухнях багатьох країн як делікатес.

Рослина відома своїми антираковими, антигрибковими і протизапальними властивостями, а також сечогінним ефектом. Спаржа - джерело фолієвої кислоти, калія, вітамінів B6, А, С та тіаміну.

“Освітній портал”